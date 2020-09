La Russie dément la reprise des sanctions de l'ONU contre l'Iran French.xinhuanet.com | Publié le 2020-09-20 à 20:34 MOSCOU, 20 septembre (Xinhua) -- Le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) n'a pris aucune mesure qui pourrait conduire à la reprise des précédentes sanctions contre l'Iran, a déclaré dimanche le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette déclaration a été faite peu après que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo eut déclaré que "les Etats-Unis se félicitent du rétablissement de pratiquement toutes les sanctions de l'ONU précédemment levées contre la République islamique d'Iran" et que "les sanctions sont réimposées à l'Iran conformément au processus de retour en arrière prévu par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU". "Maintenant, ils essaient de forcer tout le monde à mettre des lunettes de réalité augmentée 'made in USA' et à voir les événements autour de l'Iran et du Plan d'action global conjoint (PAGC, l'accord nucléaire iranien) exclusivement par leur prisme. Mais le monde n'est pas un jeu vidéo américain", peut-on lire dans le communiqué. Prétendre que les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies est un "vœu pieux", a estimé le ministère, en exhortant la partie américaine à "avoir le courage de faire enfin face à la vérité et de cesser de parler au nom du Conseil de sécurité de l'ONU". "Ce comportement débridé contraire au PAGC et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue un coup sérieux porté par les Etats-Unis à l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies, une manifestation de mépris ouvert pour ses décisions et pour le droit international en général. C'est inacceptable", a-t-il souligné. Les efforts pour maintenir et assurer la mise en œuvre durable du PAGC se poursuivront, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. "Les Etats-Unis ne devraient pas aggraver la situation, mais abandonner immédiatement leur projet de détruire le PAGC et de saper la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies", a-t-il ajouté. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par e-mail à xinhuanet_french@news.cn