Le président libanais appelle à l'aide pour une reconstruction rapide de Beyrouth après les explosions French.xinhuanet.com | Publié le 2020-08-10 à 00:10 BEYROUTH, 9 août (Xinhua) -- Le président libanais Michel Aoun a annoncé dimanche que la reconstruction de Beyrouth après les deux explosions meurtrières de mardi nécessiterait beaucoup d'efforts et de ressources, a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANL) du Liban. "Nous avons de grands besoins à l'heure actuelle et nous devons rapidement y remédier avant l'hiver car les habitants souffriront énormément sans abri quand il fera froid", a expliqué M. Aoun au cours de la visioconférence internationale pour mobiliser un soutien à Beyrouth et au peuple libanais. "Le tremblement de terre nous a frappé alors que nous étions au beau milieu d'une crise économique et financière, en plus de la présence de plus d'un million de réfugiés au Liban et des répercussions du COVID-19. Gérer tout cela dépasse largement les capacités du Liban", a fait remarquer M. Aoun. Le président a également remercié tous ceux qui avaient envoyé des dons à son pays. Des représentants du Royaume-Uni, du Qatar, des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la Chine et de la Banque mondiale, entre autres, ont pris part à cette conférence virtuelle des donateurs.