WASHINGTON, 28 février (Xinhua) -- La directrice de la communication de la Maison Blanche, Hope Hicks, a annoncé mercredi qu'elle démissionnait, devenant la troisième personne à quitter ce poste pendant le mandat du président Donald Trump.

"Aucun mot ne pourrait exprimer adéquatement ma reconnaissance envers le président Trump. Je souhaite à lui et à son administration tout le succès au moment où il continue de diriger notre pays", a-t-elle dit dans un communiqué.

Cette annonce intervient au lendemain de son audition devant le Congrès sur l'ingérence russe présumée dans l'élection présidentielle américaine de 2016, au cours de laquelle elle a déclaré avoir fait de "pieux mensonges" pendant son travail pour l'administration.

A l'annonce du départ de Mme Hicks, Donald Trump et d'autres hauts responsables de la Maison Blanche ont salué l'ancien mannequin.

"Hope est exceptionnelle et a fait un excellent travail ces trois dernières années. Elle est aussi intelligente et attentionnée qu'il est possible de l'être, une personne vraiment géniale. Mme Hicks me manquera, mais quand elle est venue me dire qu'elle voulait explorer d'autres opportunités, j'ai totalement compris. Je suis sûr que nous travaillerons encore ensemble à l'avenir", a dit M. Trump dans un communiqué.

Le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, a dit que Hope Hicks était une jeune femme "stratégique, posée et intelligente pour son âge", ajoutant qu'elle avait fait un "travail formidable".

Mme Hicks, qui était la plus ancienne collaboratrice en date de M. Trump, travaillait pour lui depuis trois ans, peu avant l'annonce de la candidature du milliardaire new-yorkais à la présidence. Elle est entrée dans l'équipe Trump en tant qu'assistante à la communication, avant de devenir progressivement l'un des conseillers les plus fiables du président américain. La jeune femme avait été promue à ce poste après la démission l'été dernier de l'ancien directeur de la communication Anthony Scaramucci.

Il a été dit que Mme Hicks, 29 ans, réflechissait depuis des mois à sa démission, expliquant qu'elle voulait explorer d'autres opportunités en dehors de la Maison Blanche. Elle pourrait partir dans les semaines à venir. L'annonce de son départ survient au lendemain de celle de la démission de Josh Raffel, directeur adjoint de la communication de la Maison Blanche.