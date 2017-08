La Chine clarifie sa position sur l'intrusion indienne

BEIJING, 3 août (Xinhua) -- La Chine a clarifié mercredi sa position concernant l'intrusion indienne sur le territoire chinois dans l'Himalaya. La position chinoise au sujet du franchissement de la frontière Chine-Inde dans le secteur du Sikkim par des troupes frontalières indiennes a été rendue publique mercredi pour permettre à la communauté internationale de mieux connaître les faits liés à cette question et pleinement expliquer l'attitude de la Chine en la matière, a indiqué dans un communiqué de presse Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. L'action de l'Inde "viole sérieusement" l'intégrité territoriale chinoise et constitue un "grave défi" à la paix et la stabilité de la région, a indiqué M. Geng. Plus de 270 soldats indiens ont traversé le secteur du Sikkim à la frontière Chine-Inde et entravé les travaux de construction d'une route située dans la zone de Doklam le 18 juin. Selon un bilan établi fin juillet, plus de 40 soldats et un bulldozer étaient toujours présents sur le territoire chinois. Depuis l'incident, la partie chinoise a déposé de sérieuses représentations auprès de l'Inde, demandant un retrait immédiat des troupes indiennes. La frontière Chine-Inde dans le secteur du Sikkim est délimitée par la Convention de 1890 entre le Royaume-Uni et la Chine concernant le Sikkim et le Tibet, et est reconnue par les gouvernements chinois et indien. Selon cette convention, la zone en question fait incontestablement partie de la Chine. Une fois établie, cette frontière a été mise sous la protection du droit international. La traversée non autorisée de ce type de frontière délimitée est un "incident très grave", selon le document. L'accusation indienne selon laquelle la construction routière aurait des "conséquences sérieuses en matière de sécurité" et sa tentative de faire des revendications territoriales à la place du Bhoutan n'ont pas de "fondements factuels ou légaux". Les travaux de construction de la route se déroulent entièrement sur le territoire chinois et l'Inde a été pleinement informée de toutes les procédures concernées, reflétant la bonne volonté de la Chine à ce sujet. L'intrusion n'est rien d'autre qu'une tentative de "changer le statu quo" concernant la frontière, selon le document. Le mont Ji Mu Ma Zhen est le point de départ oriental de la frontière en question et il représente également la jonction des frontières entre la Chine, l'Inde et le Bhoutan. L'intrusion indienne s'est produite à plus de 2.000 mètres de ce mont et n'a rien à voir avec cette jonction frontalière. En tant que bons voisins, la Chine et le Bhoutan ont organisé plusieurs cycles de négociations sur la frontière, tandis que l'Inde, en tant que tierce partie, n'a pas de droit de s'ingérer dans ces négociations ou de les entraver, ni le droit de faire des revendications territoriales au nom du Bhoutan. La Chine défendra sa souveraineté territoriale, sauvegardera les principes du droit international et les normes fondamentales des relations internationales, a indiqué M. Geng. "La justice prévaudra", a-t-il affirmé.