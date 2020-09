L'accord sur TikTok, un hold-up effronté (COMMENTAIRE) French.xinhuanet.com | Publié le 2020-09-24 à 13:07 BEIJING, 24 septembre (Xinhua) -- L'épreuve subie ces derniers mois par la très populaire application de partage de vidéos TikTok a fourni au monde entier un exemple typique du piratage et de l'intimidation technologique auxquels se livrent les Etats-Unis. Sous le prétexte cliché de protéger la sécurité nationale, Washington a d'abord menacé de mettre fin aux activités de TikTok aux Etats-Unis, avant d'en forcer la vente à des entreprises américaines. La semaine dernière, alors que le monde célébrait le 75e anniversaire des Nations Unies, la plus grande incarnation du multilatéralisme et de la coopération, les autorités américaines tenté de s'emparer du réseau social chinois. Elles ont annoncé que si elles n'y parvenaient pas, elles refuseront d'approuver l'accord conclu samedi par la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, avec les entreprises américaines Oracle et Walmart. En utilisant à plusieurs reprises la puissance de l'Etat pour opprimer une société privée sans aucune justification valable, malgré les protestations généralisées de nombreux utilisateurs de TikTok et les préoccupations des observateurs de l'industrie, les Etats-Unis ont dévoilé leur véritable intention : réaliser un hold-up au vu et au su de tous. Les prétendues préoccupations de Washington en matière de sécurité nationale ne sont rien d'autre qu'un prétexte. Selon Business Insider et d'autres médias, les politiciens américains ont accusé à plusieurs reprises TikTok d'avoir volé les informations des citoyens et de menacer la sécurité nationale, sans jamais avancer la moindre preuve. Les experts qui ont examiné le code et les politiques de confidentialité de TikTok ont également constaté qu'ils n'étaient pas si différents de ceux d'autres plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook. "Les pratiques de TikTok en matière de collecte de données ne sont pas particulièrement inhabituelles pour une entreprise basée sur la publicité", a conclu la journaliste du magazine Wired, Louise Matsakis, après avoir travaillé sur ce sujet. Un responsable du gouvernement allemand a dit à Bloomberg que son pays n'a constaté aucun signe que l'application poserait un risque pour la sécurité nationale. De plus, l'Union européenne a refusé de qualifier TikTok comme menace pour la sécurité nationale. La répression dont TikTok fait l'objet a sapé les règles et l'ordre du commerce international. TikTok est une société purement commerciale ; l'utilisation de la puissance nationale par les Etats-Unis pour la contenir et la réprimer a sérieusement ébranlé la pierre angulaire de l'établissement de règles économiques et commerciales mondiales. "Je pense que chaque fois qu'un Etat-nation rend un jugement sur des applications qui peuvent ou ne peuvent pas fonctionner 'dans le pays' (...) alors il fournit une 'couverture aérienne' aux pays pour imposer ce que je qualifierais de barrières commerciales 'non tarifaires'", a estimé Aneesh Chopra, qui a été le premier directeur de la technologie des Etats-Unis sous l'ancien président Barack Obama, dans un courriel à NBC News. Sans un environnement équitable et stable, toutes les entreprises multinationales, y compris américaines, seront en danger. La répression aveugle de Washington contre TikTok pourrait profiter à court terme à ses rivaux américains comme Facebook, mais un tel comportement à long terme ne manquera pas de saper le climat mondial au détriment de tous les investisseurs. De Huawei à ZTE en passant par TikTok et WeChat, les attaques des Etats-Unis contre les principales entreprises technologiques chinoises au cours des dernières années ont mis en lumière la tentative de Washington de freiner le développement de ce pays asiatique. La superpuissance a pour tradition de s'en prendre à toute entreprise étrangère qui contesterait sa position de leader, même celles de pays alliés comme le japonais Toshiba et le français Alstom. TikTok est une plateforme de réseaux sociaux avec succès, mais les Etats-Unis ne veulent pas la voir prospérer sur le marché libre. S'ils étaient autorisés à faire ce qu'ils veulent avec leurs astuces et leur intimidation, ils n'auront de cesse de recommencer, et davantage de pays et d'entreprises en seront les victimes. "Si les Etats-Unis sont déterminés à faire à leur guise, la Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises", a averti samedi le ministère chinois du Commerce dans un communiqué en ligne. Il est temps que d'autres pays voient au-delà de la farce scandaleuse qu'a été le drame de TikTok, prennent conscience du véritable enjeu et joignent leurs forces pour s'opposer à des hold-ups aussi flagrants tout en maintenant un environnement commercial mondial équitable. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par e-mail à xinhuanet_french@news.cn