Tesla entame une action judiciaire pour empêcher l'administration Trump d'adopter des droits de douane sur les importations en provenance de Chine (média)

SAN FRANCISCO, 23 septembre (Xinhua) -- Le fabricant d'automobiles électriques américain Tesla a entamé une procédure judiciaire auprès de la Cour du commerce international de New York en vue d'empêcher l'administration Trump de percevoir des tarifs douaniers sur les pièces détachées automobiles qu'il importe de Chine, selon un reportage publié par Bloomberg mercredi. Cette procédure a pour objectif d'obtenir une injonction judiciaire déclarant illégaux ces tarifs douaniers et une indemnisation avec intérêts des montants que l'entreprise a déjà payés à ce titre, selon Bloomberg. Le représentant au Commerce des États-Unis, Robert Lighthizer, a été nommé représentant de la défense dans ce procès. Tesla conteste les mesures prises par ce responsable, faisant valoir que cette augmentation du coût des importations nuira à la situation financière de l'entreprise, selon le reportage. L'affaire est enregistrée sous l'intitulé "Tesla Inc. ctr. États-Unis", sous la référence 20-03142, auprès de la Cour du commerce international à New York, précise ce reportage. La compagnie américaine souhaite éviter un tarif douanier de 25% sur ses ordinateurs et écrans d'affichage central, fabriqués en Chine, inclus dans son Model 3. "Éviter une guerre commerciale bénéficiera à tous les pays", a déclaré le directeur général de Tesla, Elon Musk, en avril 2018. Tesla a construit une usine géante à Shanghai en Chine après l'embrasement du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.