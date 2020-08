La société mère de TikTok annonce des poursuites contre le gouvernement américain French.xinhuanet.com | Publié le 2020-08-23 à 20:41

(Xinhua/Liu Jie) BEIJING, 23 août (Xinhua) -- ByteDance, propriétaire de la populaire plate-forme vidéo TikTok, a annoncé dimanche qu'il intenterait mardi (heure de Beijing) une action en justice contre le gouvernement américain pour protéger ses droits et intérêts, tout en commençant à préparer un plan de fermeture de son entreprise aux Etats-Unis. "Au cours de l'année écoulée, nous avons cherché avec sincérité à communiquer avec le gouvernement américain, et nous avons fourni des solutions concernant ses préoccupations. Mais l'administration américaine n'a pas tenu compte des faits, a désobéi aux procédures juridiques nécessaires et a tenté de s'insérer dans les négociations entre entreprises privées", a déclaré ByteDance dans un communiqué. "Pour nous assurer que l'état de droit ne soit pas écarté et que notre entreprise et les utilisateurs soient traités équitablement, nous annonçons que nous intenterons officiellement des poursuites afin de protéger nos intérêts." Outre l'action en justice, l'entreprise se prépare également au pire -- un plan de fermeture, pour maintenir ses employés aux Etats-Unis en place, même si l'application est bloquée dans le pays. Le président américain, Donald Trump, a signé un décret exécutif le 6 août interdisant toutes les transactions américaines avec ByteDance, pour "répondre à l'urgence nationale". Cependant, le New York Times a indiqué le 7 août que même l'Agence centrale de renseignement avait évalué qu'il n'y avait aucune preuve montrant que la Chine avait intercepté les données de TikTok ou utilisé l'application pour s'introduire dans les téléphones portables des utilisateurs. Le décret devrait entrer en vigueur sous 45 jours. Le 14 août, le président a signé un autre décret exécutif, donnant cette fois à ByteDance 90 jours pour vendre ou filialiser TikTok aux Etats-Unis. Selon ByteDance, TikTok compte plus de 100 millions d'utilisateurs, plus de 1.500 employés et des milliers de partenaires commerciaux aux Etats-Unis. ByteDance s'inquiète du fait qu'en raison de la portée extrêmement large et du contenu très incertain du décret américain à son encontre, l'entreprise n'est pas en mesure de garantir qu'une solution acceptable pour toutes les parties puisse être trouvée dans le délai fixé par le gouvernement américain. En seulement quelques années, TikTok est devenu l'une des applications les plus appréciées de la jeunesse mondiale, offrant une plate-forme permettant aux peuples de montrer leurs talents par le biais de courtes vidéos. Selon les statistiques de la société d'étude des applications Sensor Tower, TikTok est l'application non ludique la plus téléchargée au monde en juin 2020, et ses installations ont été bien plus nombreuses que celles de Facebook, d'Instagram et de YouTube au cours des deux premiers trimestres aux Etats-Unis. En plus de l'action en justice intentée par la société, ses employés américains envisagent également de poursuivre l'administration Trump en justice pour le décret exécutif.