Le 36e sommet de l'ASEAN se tiendra par vidéoconférence le 26 juin French.xinhuanet.com | Publié le 2020-06-22 à 04:40 HANOI, 21 juin (Xinhua) -- Le 36e sommet de l'ASEAN se tiendra par vidéoconférence le 26 juin, a annoncé dimanche soir l'Agence de presse du Vietnam, citant le ministère des Affaires étrangères. En tant que président de l'ASEAN en 2020, le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc présidera notamment la session inaugurale, la session plénière, plusieurs sessions spéciales sur l'autonomisation des femmes à l'ère numérique, et une session de dialogue entre les dirigeants des pays de l'ASEAN, de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et du Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN (ASEAN-BAC). Des réunions préparatoires se tiendront également du 22 au 24 juin, notamment la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et le 26e Conseil de coordination de l'ASEAN, qui sera présidé par Pham Binh Minh, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, a indiqué l'agence de presse. Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, présidera quant à lui une réunion ministérielle sur le Partenariat économique global régional (RCEP). Le 36e sommet de l'ASEAN, qui devait initialement se tenir en avril, a été reporté à fin juin en raison de l'intense propagation de l'épidémie de COVID-19 dans la région et dans le monde.