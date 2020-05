Ouverture du procès pour corruption du PM israélien French.xinhuanet.com | Publié le 2020-05-24 à 22:06 JERUSALEM, 24 mai (Xinhua) -- Le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est ouvert dimanche à Jérusalem, marquant la première fois qu'un Premier ministre en exercice en Israël est jugé pénalement. A son arrivée au tribunal de district de Jérusalem, M. Netanyahou a lancé une attaque en règle contre le système judiciaire et affirmé que ce procès était un complot des médias, de la police, du ministère public et des gauchistes pour l'évincer. Alors que ses ministres du parti de droite Likoud se tenaient autour de lui, M. Netanyahou a accusé la justice de mener "une tentative d'éliminer la volonté du peuple" et une "tentative de destituer un dirigeant de droite fort". Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal pour protester en faveur de M. Netanyahou et contre lui. La première séance de ce procès sans précédent, au cours duquel M. Netanyahou fait face à des accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance, s'est ouverte une semaine après que le dirigeant israélien a prêté serment pour un cinquième mandat. Il est l'homme politique à avoir passé le plus de temps au pouvoir en Israël. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par e-mail à xinhuanet_french@news.cn