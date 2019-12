Chine : les réserves de devises se sont établies à 3.095,6 milliards de dollars fin novembre French.xinhuanet.com | Publié le 2019-12-07 à 19:57 BEIJING, 7 décembre (Xinhua) -- Les réserves de devises de la Chine ont atteint 3.095,6 milliards de dollars fin novembre, selon les données officielles publiées samedi. Ce montant a augmenté de 22,9 milliards de dollars, soit une hausse de 0,7%, par rapport à début 2019, a annoncé l'Administration nationale des changes (ANC). Wang Chunying, porte-parole de l'ANC, a déclaré que le volume des réserves avait été affecté par plusieurs facteurs, dont la fluctuation des taux de change et les variations des prix des actifs. Des facteurs tels que la croissance économique mondiale, les attentes face aux politiques monétaires et la situation du commerce international ont conduit à la hausse de l'indice du dollar américain et à la chute des prix des obligations des grands pays, a expliqué Mme Wang. Malgré la hausse des incertitudes extérieures, l'économie chinoise est restée généralement stable et a connu une croissance stable depuis le début de cette année, comme le montrent les paiements internationaux équilibrés et le volume généralement stable des réserves de devises du pays, a noté Mme Wang. L'économie chinoise présente une résilience, un potentiel et une marge de manoeuvre suffisants, et sa tendance positive à long terme reste inchangée, a indiqué Mme Wang. Mme Wang a également précisé que les politiques du pays visant à promouvoir le développement économique de haute qualité et à approfondir la réforme et l'ouverture apporteraient des bénéfices au marché des devises et offriraient une base solide permettant aux réserves de devises de rester généralement stables. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn