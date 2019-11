Ce sont les Américains, et non les Chinois, qui paient les droits de douane supplémentaires imposés par les Etats-Unis, révèle une étude French.xinhuanet.com | Publié le 2019-11-28 à 04:37 WASHINGTON, 27 novembre (Xinhua) -- Les entreprises chinoises n'ont pas abaissé leurs prix pour compenser les tarifs douaniers supplémentaires imposés par les Etats-Unis, ce qui signifie que ce sont les entreprises et les consommateurs américains qui paient ces coûts supplémentaires, révèle une nouvelle étude publiée par la Banque de Réserve fédérale de New York. Au troisième trimestre 2019, les recettes douanières américaines ont été supérieures de 40 milliards de dollars américains à celles du deuxième trimestre 2018, juste avant que les nouveaux droits de douane ne soient mis en place sur les importations en provenance de Chine, indique cette étude publiée lundi. L'étude montre que les prix à l'importation des produits chinois "ne semblaient pas affectés" par les droits de douane additionnels, ce qui signifie que les entreprises chinoises n'ont pas baissé leurs prix pour compenser les nouveaux tarifs. Entre juin 2018 et septembre 2019, les prix en dollars des biens en provenance de Chine n'ont en effet baissé que de 2%, indique l'étude de la Banque de réserve fédérale de New York, soulignant que cette baisse ne représentait qu'une "petite fraction" du montant nécessaire pour compenser la hausse des droits de douane. Les prix des produits importés du Mexique et des pays dits nouvellement industrialisés, comme la Corée du Sud et Singapour, ont en outre baissé à peu près du même montant, ce qui suggère que cette légère baisse n'est en fait que le résultat de la conjoncture générale du marché, et non de la hausse des droits de douane, selon l'étude. La stabilité des prix à l'importation des produits chinois oblige en conséquence les entreprises et les consommateurs américains à payer le prix fort pour ces nouveaux droits de douane, conclut l'étude. Savoir qui au juste paie ces tarifs douaniers dépend au final de la manière dont les coûts supplémentaires sont répartis entre baisse de la marge de bénéfice des grossistes, des détaillants et des fabricants et hausse des prix à l'achat pour les consommateurs, explique l'étude, ajoutant qu'il était difficile d'estimer clairement cette répartition. Le déficit commercial des Etats-Unis a par ailleurs été ramené à 66,5 milliards de dollars au mois d'octobre, en raison notamment d'une baisse des importations, révèlent mardi des données du Bureau américain du recensement. Selon des analystes, la forte baisse des importations enregistrée le mois dernier pourrait de fait refléter l'impact des nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois. Dans une interview accordée à CNBC, Robert Kaplan, président de la Banque de réserve fédérale américaine de Dallas, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance économique américaine soit "faible" au quatrième trimestre 2019, les entreprises ayant tendance à réduire leurs stocks "en raison des incertitudes qui planent sur le commerce". Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn