La RPDC tire deux projectiles non identifiés (agence Yonhap)

SEOUL, 16 août (Xinhua) -- La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a tiré vendredi deux projectiles non identifiés vers les eaux au large de sa côte est, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major interarmées du pays (JCS). Selon le JCS, les projectiles ont été tirés tôt dans la journée depuis Tongchon, dans l'est de la RPDC. Aucun autre détail n'a été révélé pour l'instant, que ce soit leur type, leur portée ou leur altitude maximale. "Nos militaires surveillent la situation en cas d'autres lancements, tout se tenant prêts", a déclaré le JCS dans un bref communiqué.