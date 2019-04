Un 3e sommet possible avec Donald Trump sous certaines conditions (Kim Jong Un) French.xinhuanet.com | Publié le 2019-04-13 à 19:52 PYONGYANG, 13 avril (Xinhua) -- Kim Jong Un, dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a indiqué être disposé à rencontrer de nouveau le président américain Donald Trump sous certaines conditions, a rapporté samedi l'agence de presse officielle KCNA. M. Kim s'est exprimé ainsi lors de son discours de politique à la première session de la 14e Assemblée populaire suprême (APS) ce vendredi, au lendemain de sa réélection au poste de président de la Commission des affaires d'Etat du pays (SAC). "Si les Etats-Unis adoptent une attitude correcte et se présentent au troisième sommet RPDC-USA avec une certaine méthodologie qui puisse être partagée avec nous, nous pourrons envisager de tenir un nouveau (cycle de) discussions", a-t-il souligné. "Il est nécessaire pour les deux parties de ne pas présenter leurs demandes unilatérales mais de trouver une solution constructive pour répondre aux intérêts de l'une et de l'autre". M. Kim a ajouté qu'il "attendrait une décision audacieuse" de la part de M. Trump "avec patience jusqu'à la fin de l'année". Dans son discours, il a accusé les Etats-Unis d'avoir uniquement pensé à leurs propres intérêts au cours du second sommet en février dernier dans la capitale vietnamienne Hanoï. La RPDC a de ce fait remis en question la volonté de M. Trump d'améliorer les relations entre les deux pays. Le dirigeant suprême de la RPDC a souligné l'importance de résoudre les problèmes par le dialogue et les négociations, refusant "le style de dialogue américain" qui consister à imposer ses demandes de manière unilatérale à son interlocuteur. Les Etats-Unis ont sous-entendu vouloir organiser un troisième sommet, mais ce qui s'est passé à Hanoï "n'est pas engageant" pour la RPDC, selon M. Kim. Cependant, il a mentionné ses bonnes relations personnelles avec M. Trump et souhaite que les Etats-Unis puissent prendre une décision raisonnable en vue de mettre un terme définitif à la confrontation entre les deux pays. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn