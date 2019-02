La Chine s'oppose fermement aux activités mercenaires en Afrique (représentant chinois) French.xinhuanet.com | Publié le 2019-02-05 à 13:52

(Xinhua/Li Muzi) NEW YORK (Nations Unies), 4 février (Xinhua) -- La Chine s'oppose fermement aux activités mercenaires en Afrique et soutiendra toujours la quête de paix et de prospérité des nations africaines, a déclaré lundi Ma Zhaoxu, représentant de la Chine aux Nations Unies. Les activités mercenaires constituent une menace pour la paix et la stabilité dans les pays africains et la Chine appelle à plus d'efforts internationaux en vue de résoudre ce problème, a indiqué M. Ma en tant qu'envoyé spécial du président chinois Xi Jinping lors d'un débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur les activités mercenaires en Afrique. Il a déclaré que ces activités interféraient avec les affaires internes des pays en voie de développement et contrevenaient à leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale, ajoutant que la Chine s'oppose fermement à de telles activités. Le représentant chinois a exhorté la communauté internationale à soutenir les pays africains dans l'accélération de leur développement, la réduction de la pauvreté, l'élimination des causes à l'origine des conflits et autres troubles et la dynamisation du développement socio-économique dans les pays africains. M. Ma a également promis que la Chine soutiendrait toujours l'Afrique afin de l'aider à atteindre la paix, la stabilité et le développement, et a exprimé l'espoir que la Chine et l'Afrique bâtiront conjointement une communauté de destin plus étroite. La réunion de lundi a été convoquée par la Guinée équatoriale, qui occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité en février. Peu avant le débat, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, a salué les relations bilatérales entre son pays et la Chine au cours d'une rencontre avec M. Ma. M. Obiang a également affirmé qu'il attache de l'importance aux relations de son pays avec la Chine, ajoutant qu'il est prêt à promouvoir plus encore la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn