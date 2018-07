Les BRICS et l'Afrique doivent construire un nouveau réseau médiatique en Afrique, selon les dirigeants de la presse French.xinhuanet.com | Publié le 2018-07-20 à 05:29 LE CAP, 19 juillet (Xinhua) -- Les dirigeants de la presse africaine ont déclaré jeudi qu'il était nécessaire de renforcer la coopération entre l'Afrique et les BRICS dans le domaine médiatique, afin que la véritable histoire de l'Afrique puisse être entendue et que les réussites du continent soient mieux connues, d'autant plus que l'histoire de l'Afrique est intimement mêlée à celle des BRICS. Ils ont tenu ces propos au cours d'une séance de débats sur les relations entre les médias des BRICS et de l'Afrique, à l'occasion du 3ème Forum des médias des BRICS qui s'est achevé jeudi au Cap en Afrique du Sud. Parmi les principales questions abordées pendant les discussions et les interactions entre les délégués présents au forum, se trouvait notamment la nécessité de mettre en place un réseau médiatique viable, durable et économique sur le continent, pour raconter la véritable histoire de l'Afrique, et créer un contrepoids aux médias occidentaux qui ont longtemps dominé le paysage médiatique africain. "L'Afrique a besoin de sa propre plateforme de diffusion, à laquelle nous puissions nous identifier, que nous puissions contrôler, et qui ne soit pas dirigée par Google ou par d'autres entités dominantes", a ainsi déclaré Carol Annang, de New Times Media Ghana. Cette plateforme pourrait notamment être mise en place par le biais d'une coopération adéquate et structurellement viable avec les institutions montantes au sein des BRICS. Aly Ramij, du journal tanzanien The Exchange, a également abordé la question des dommages collatéraux qui résultent de la couverture inadéquate, délibérément déformée ou inauthentique de certaines histoires. "Le défi, c'est de réaliser qu'il existe des lacunes dans les médias africains, des lacunes qui ne doivent pas être comblées par les entités occidentales qui dominent le paysage médiatique", a-t-il affirmé. De fait, les organes de presse des BRICS peuvent aider l'Afrique à renforcer ses capacités dans ce domaine, et diffuser des informations selon une perspective proprement africaine, a-t-il ajouté. Ce forum de deux jours était co-organisé par la société de presse sud-africaine Independant Media et l'agence de presse chinoise Xinhua (Chine Nouvelle), sous le thème "La coopération médiatique des BRICS - Construire un ordre mondial juste et inclusif". Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn