La société britannique Cambridge Analytica cesse toutes ses opérations

(Photo d'archives: Xinhua/Stephen Chung) LONDRES, 2 mai (Xinhua) -- Cambridge Analytica, la société britannique de communication et d'analyse de données qui s'est récemment trouvée au centre d'un vaste scandale de fuite de données personnelles, a déclaré mercredi qu'elle avait entamé une procédure d'insolvabilité au Royaume-Uni, et qu'elle "cessait immédiatement toutes ses opérations". Une procédure de faillite va également bientôt être ouverte au nom de la société devant le Tribunal des faillites des Etats-Unis, selon la presse britannique. Cambridge Analytica est accusée d'avoir acquis les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook par le biais d'un chercheur de l'université de Cambridge, Alexander Kogan. "Au cours des derniers mois, Cambridge Analytica a été la cible de nombreuses accusations infondées, et en dépit des efforts de la compagnie pour rectifier les faits, elle a été traînée dans la boue pour des activités qui sont non seulement légales, mais aussi largement acceptées comme une composante standard de la publicité en ligne dans les domaine politique comme commercial", a déclaré la firme dans un communiqué. "En conséquence, il a été établi qu'il n'est plus viable de poursuivre cette activité, ce qui n'a laissé à Cambridge Analytica aucune solution réaliste à part la mise sous tutelle administrative", a ajouté le communiqué.