Les forces aériennes chinoises publient une vidéo de leurs patrouilles au dessus de Taiwan French.xinhuanet.com | Publié le 2018-04-28 à 22:47

(Xinhua) FUZHOU, 28 avril (Xinhua) -- Les forces aériennes de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise ont publié samedi une vidéo promotionnelle et diffusé des enveloppes commémoratives montrant leurs récents vols au-dessus de l'île chinoise de Taiwan. La vidéo a été publiée dans de nombreuses langues dont l'anglais, le japonais et des dialectes chinois comme le minnan (sud du Fujian) et le cantonnais. La vidéo vise à permettre au peuple chinois, tous groupes ethniques confondus, notamment les compatriotes à Taiwan et à l'étranger, de comprendre que pas le moindre pouce du territoire chinois ne sera séparé de la mère patrie, selon les forces aériennes. Les photos et séquences des vols utilisées dans la vidéo et sur les enveloppes ont été prises par des pilotes de l'APL au cours de leurs missions. Depuis le 18 avril, les forces aériennes de l'APL ont effectué une série de patrouilles au dessus de l'île de Taiwan afin d'exercer et de renforcer leurs capacités de sauvegarde de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn