Les téléphones portables peuvent être utilisés sur des vols domestiques chinois French.xinhuanet.com | Publié le 2018-01-18 à 14:17

(Xinhua) HAIKOU, 18 janvier (Xinhua) -- Une compagnie aérienne chinoise a autorisé depuis jeudi l'usage des téléphones portables sur ses vols. A bord du vol HU7781 de Hainan Airlines, les passagers ont pu utiliser des appareils électroniques portables, tels que des smartphones et tablettes, mais les téléphones devaient être sur le mode avion. Hainan Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes commerciales de la Chine, a rendu possible l'utilisation du Wi-Fi dans 17 de ses avions, permettant aux passagers d'utiliser des applications de messagerie, d'informations et d'e-mail parmi d'autres services en ligne. China Eastern et Hainan Airlines ont annoncé mercredi que leurs passagers pouvaient utiliser à partir du 18 janvier des appareils électroniques portables à bord de leurs vols, après que l'Administration de l'aviation civile de Chine a émis mardi une directive pour lever cette interdiction. Selon la directive, les membres d'équipage peuvent aussi demander aux passagers d'éteindre tout appareil perturbant le vol. Vous avez une question, une remarque, des suggestions ? Contactez notre équipe de rédaction par email à xinhuanet_french@news.cn