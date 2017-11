Photo du journal officiel zimbabwéen Herald montrant la première apparition en public du président Robert Mugabe, le 16 novembre 2017, un jour après un putsch militaire, recevant des envoyés spéciaux sud-africains à Harare Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fait sa première apparition en public jeudi, un jour après un putsch militaire, en recevant les envoyés spéciaux sud-africains et le chef de l'armée Constantin Chiwenga. Le journal officiel Herald a publié jeudi soir des photos montrant le président Mugabe en train de rencontrer le général Chiwenga et des envoyés spéciaux sud-africains à la State House. Le ministre zimbabwéen de la Défense Sydney Sekeramayi et le ministre de la Sécurité nationale Kembo Mohadi étaient également présents à la rencontre, montrent les images publiées par le journal. Les représentants sud-africains, le ministre de la Défense et des Vétérans de l'armée, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, et le ministre de la Sécurité d'Etat, Bongani Bongoand, ont reçu l'autorisation d'entrer au Zimbabwe. Il est prévu qu'ils informeraient ensuite les dirigeants de la Communauté de développement d'Afrique Australe (SADC) sur la situation au Zimbabwe. Au nom de la SADC, le président sud-africain Jacob Zuma, qui assure également la présidence de la SADC, a publié mercredi un communiqué dans lequel il a exprimé l'inquiétude de la Communauté quant à la situation politique au Zimbabwe et appelé le gouvernement et l'armée du Zimbabwe à résoudre la crise politique à l'amiable.