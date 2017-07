Employés de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines à l'aéroport international Bole à Addis Ababa, capital of Ethiopia, le 21 mai 2017. (Xinhua/Michael Tewelde) Un marché unique africain du transport aérien sera lancé en janvier 2018 avec plus de 40 pays signataires. Jusqu'à présent, 20 sur 55 membres de l'Union africaine (UA) ont souscrit au marché aérien unique de l'Afrique. La déclaration a été faite par David Kajange, chef de la Division du Transport et Tourisme dans la Commission de l'UA, lors d'une conférence de presse à la veille du 29e Sommet de l'UA qui se tiendra du 3 au 4 juillet à la capitale égyptienne, Addis-Abeba. Le marché unique du transport aérien est l'un des objectifs de l'Agenda 2063 de l'UA, visant à débloquer l'Afrique en moyen de l'aviation et d'autres infrastructures de transport pour réaliser l'intégration du continent et stimuler le commerce intra-africain. Le marché unique du transport aérien vise également à stimuler le tourisme, la croissance et le développement économique des pays africains. M. Kajange a affirmé que l'Afrique est devenue le marché du transport aérien le plus coûteux au monde en raison des politiques et des réglementations des nations individuelles qui entravent la connectivité aérienne. Selon Euroavia International, une société spécialisée dans les services de conseil pour les aéroports et l'industrie aéronautique, le transport aérien en Afrique est en moyenne deux fois plus cher que le niveau mondiale en moyenne.